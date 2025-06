Allerta Meteo: “dal pomeriggio temporali a supercella e grandine”, focus sulle aree colpite

MeteoWeb

“Transita un cavetto d’onda sulle regioni settentrionali inserito nel flusso occidentale che sta portando fenomeni temporaleschi importanti tra Francia e Germania. Le correnti occidentali in quota saranno “shearate” dalla presenza di una ventilazione sud orientale nei bassi strati sulle regioni nord orientali con la possibilità di temporali a supercella. Shear (variazione di intensità e direzione del vento con la quota). L’energia disponibile alla convezione (Cape) è stimata attorno ai 1800J/Kg, specialmente dove agirà una convergenza con i venti secchi sud occidentali in discesa dall’Appennino“: è quanto riporta l’outlook degli esperti di ZenaStorm Chaser. Di seguito il focus sulle aree più colpite dalla fase di maltempo in arrivo e i fenomeni attesi.

Allerta Meteo per Lombardia orientale, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia

“Fenomeni che si formeranno nelle ore pomeridiane dopo le 13/14 tra Lombardia orientale e Veneto occidentale, i fenomeni tenderanno ad intensificarsi progredendo verso est alimentati dal sud est umido. Tra mantovano, veronese, vicentino, padovano e veneziano saranno possibili supercelle con grandine fino a 3cm di diametro. I fenomeni interesseranno anche il Friuli con possibili grandinate fino a 2cm di diametro. Locali temporali in aria secca potranno svilupparsi anche sulle basse pianure emiliane tra modenese e ferrarese ma in rapida evoluzione verso est nord est. Veloce passaggio di temporali a base alta anche sul forlivese e sul riminese“, si legge nell’outlook.

Allerta Meteo per Piemonte e Lombardia occidentale

“Oltre ai temporali mattutini sempre sul lago Maggiore saranno possibili nuovi fenomeni multicellulari in serata tra novarese, vercellese, comasco, varesotto e verbano con rischio di locali allagamenti, le eventuali grandinate saranno di piccole dimensioni“, concludono gli esperti si ZenaStorm Chaser

