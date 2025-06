Allerta Meteo, supercelle in arrivo: rischio grandine e nubifragi al Nord, possibili 200mm in poche ore

MeteoWeb

Massima attenzione per la giornata di mercoledì 4 giugno 2025: l’arrivo di un fronte instabile potrebbe scatenare violenti temporali su parte del Nord Italia, con scenari meteorologici estremi che comprendono nubifragi, grandine di grosse dimensioni e rischio alluvioni lampo. In gioco ci sono non solo piogge torrenziali, ma anche la formazione di supercelle temporalesche potenzialmente distruttive.

Temporali prefrontali già in avvicinamento

Già nelle prossime ore si prevedono temporali localizzati sull’arco alpino e sulle adiacenti pianure del Nord, preludio al peggioramento più deciso atteso per mercoledì. Le condizioni meteorologiche si faranno progressivamente più instabili, con il rischio di fenomeni intensi concentrati in brevi lassi di tempo.

Mercoledì 4 giugno: le aree più esposte al maltempo

I modelli previsionali concordano sull’arrivo di un sistema frontale rapido ma intenso, destinato a colpire con particolare violenza Piemonte, Lombardia occidentale e zone interne della Liguria. L’attenzione è alta soprattutto sulle province di Verbania, Varese e Como, dove sono attesi accumuli pluviometrici eccezionali: tra i 150 e i 200 mm in poche ore, equivalenti alla media mensile di giugno, ma concentrati in un singolo evento temporalesco.

In queste condizioni, sarà elevato il rischio di alluvioni lampo (flash floods), fenomeni improvvisi e pericolosi che possono mettere in crisi il reticolo idrografico urbano e rurale.

Supercelle in formazione: grandine e raffiche fino a 100 km/h

In particolare tra l’Est Piemonte e la Lombardia occidentale, le condizioni atmosferiche potrebbero favorire lo sviluppo di supercelle: si tratta di strutture temporalesche estremamente potenti, alte fino a 12 km e caratterizzate da un mesociclone, ovvero una rotazione interna che rende questi sistemi particolarmente pericolosi.

Il mix esplosivo tra aria calda, umida e instabilità atmosferica – con valori di CAPE (energia potenziale disponibile per la convezione) fino a 2000 J/kg – aumenterà la probabilità di fenomeni violenti come:

grandine grossa (fino a 2-3 cm di diametro),

(fino a 2-3 cm di diametro), downburst con raffiche di vento fino a 90-100 km/h,

con raffiche di vento fino a 90-100 km/h, trombe d’aria o tornado, seppur eventi più rari.

Il peggioramento proseguirà fino a giovedì 5 giugno

Le condizioni di forte instabilità insisteranno anche nella giornata di giovedì 5 giugno, con ulteriori temporali intensi sulle regioni settentrionali. Nel frattempo, sul resto d’Italia continuerà a dominare un robusto anticiclone africano, responsabile di temperature roventi al Centro e al Sud, con massime ben oltre i 35°C.

Perché le supercelle sono così pericolose?

A differenza dei comuni temporali, le supercelle rappresentano il massimo livello di organizzazione dei sistemi convettivi. La loro capacità di rigenerarsi e la presenza di una circolazione interna rotante rende questi fenomeni capaci di provocare ingenti danni in tempi molto rapidi. Sono più frequenti tra la primavera e l’inizio dell’estate, quando i contrasti termici e l’energia disponibile sono al loro apice.

Raccomandazioni per la popolazione

Chi vive o si sposta nelle aree interessate dovrebbe:

evitare spostamenti non necessari durante i temporali,

prestare attenzione ai sottopassi e corsi d’acqua,

proteggere i veicoli e i beni esposti alla grandine,

seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali da Protezione Civile e ARPA locali.

Conclusione

L’Italia si prepara a vivere una giornata ad alto rischio meteorologico, dove la combinazione tra energia termica e instabilità atmosferica potrà dar luogo a fenomeni meteo estremi. Tra supercelle, grandine, alluvioni lampo e colpi di vento, la giornata di mercoledì 4 giugno 2025 richiede la massima prudenza, specialmente al Nord.

