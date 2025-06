Allerta Meteo, un’altra giornata con rischio temporali da Nord a Sud: il bollettino ESTOFEX

MeteoWeb

Allerta Meteo oggi in Italia per rischio temporali pomeridiani, da Nord a Sud: il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un avviso valido dalle 8 di oggi 27 giugno 2025, alle 8 di domani 28 giugno 2025. In dettaglio, il livello 2 è stato previsto per la Romania orientale principalmente per forti raffiche di vento convettivo e, in misura minore, per grandine di grandi dimensioni e precipitazioni convettive eccessive. Livello 1 per Romania, Moldavia, Bulgaria, Macedonia del Nord, Serbia e Montenegro per forti raffiche di vento convettivo, grandine di grandi dimensioni e precipitazioni convettive eccessive. Per l’Italia ESTOFEX ha previsto il rischio temporali (come illustrato dalla mappa di seguito) dalla Liguria alla Calabria, con particolare riferimento lungo l’Appennino.

Allerta Meteo, il bollettino ESTOFEX

Il bollettino ESTOFEX riporta che, attualmente, un flusso d’aria occidentale (zonal flow) insolitamente forte per la stagione interessa gran parte del continente, soprattutto tra i 50° e i 55° di latitudine Nord. Una piccola depressione atmosferica, accompagnata da un’onda corta nella circolazione d’alta quota, si sposta dalla Scandinavia meridionale verso la Bielorussia e l’Ucraina, trascinando con sé un fronte freddo poco definito che attraversa i Balcani e l’Italia.

Nel frattempo, un’altra depressione più intensa si trova vicino all’Islanda. Davanti a questa, un settore caldo si estende sulle Isole Britanniche, portando aria calda in quota dalla Spagna fino al Mare del Nord e formando un promontorio anticiclonico (una zona di alta pressione in quota). In risposta a questi cambiamenti, i venti a media quota si orientano lentamente da Ovest verso Nord/Ovest sull’Europa centrale e orientale.

Le temperature rimangono generalmente nella norma o superiori alla media stagionale in gran parte del continente, con condizioni molto calde e stabili soprattutto nel Sud/Est e Sud/Ovest dell’Europa.

Allerta Meteo per l’Italia, mappa e previsioni ESTOFEX

L’aria instabile in quota, giunta dalla Spagna e dalla Francia, persiste ma si è indebolita, mantenendo però condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali nel nostro Paese. L’instabilità si concentra soprattutto nel pomeriggio e sera, con temporali sparsi attesi in zone montuose e prefrontali. È possibile, come mostra la mappa di seguito, attività temporalesca da Nord a Sud.

