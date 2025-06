Allerta Meteo Sardegna, temperature elevate nel nord dell’isola

MeteoWeb

Allerta meteo nel nord Sardegna per le temperature elevate sino alle 20 di mercoledì 3 giugno. L’avviso è stato emanato dalla Protezione Civile regionale sulla base delle previsioni del settore meteo. “Durante la giornata di domani, 3 giugno 2025, si assisterà ad un ulteriore aumento delle temperature sul settore settentrionale dell’isola. In particolare nella provincia di Sassari si prevedono temperature elevate fino a localmente molto elevate nelle zone interne”, si legge nel bollettino di allerta. Il settore meteo prevede che per la giornata di mercoledì a Sassari la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a segnare +35°C, a Tempio Pausania +33°C e ad Alghero e Castelsardo +32°C.

“Un campo di alta pressione si estende dall’Africa nord-occidentale fino all’Europa centro-orientale. Nel corso della notte un nuovo sistema ciclonico di origine nordatlantica farà il suo ingresso sull’Europa nord-occidentale. La saccatura ad esso associata si approfondirà fino alla Penisola Iberica spostando il campo di alta pressione verso est. L’azione combinata di tali strutture bariche favorirà l’afflusso di aria calda di origine africana verso la Sardegna”, viene spiegato nel bollettino.

