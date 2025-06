Allerta Meteo Sardegna: weekend rovente su zone interne e settore meridionale

MeteoWeb

È allerta meteo per il caldo in arrivo sulla Sardegna. Sabato 7 e domenica 8 giugno, sono previste temperature particolarmente elevate nelle zone interne e nella parte meridionale dell’isola. “La situazione sinottica europea è caratterizzata dalla presenza di un sistema depressionario con minimi chiusi sia la suolo che in quota tra l’Islanda e la Penisola Scandinava, la cui saccatura si approfondisce fino all’Europa occidentale, e da un campo di alta pressione che dall’Africa si estende fino all’Europa centro-orientale. L’azione combinata di tali strutture bariche sta favorendo l’afflusso di aria calda di origine africana verso l’Italia meridionale e la Penisola Balcanica e di aria fredda di origine polare sulle regioni più settentrionali europee. A partire dalle prossime ore, la saccatura sopra descritta si approfondirà ulteriormente attraversando l’Europa centro-settentrionale durante le giornate di sabato e domenica. Ciò determinerà anche un incremento dei flussi di aria calda di origine africana verso l’Italia centro-meridionale”, si legge nel bollettino di allerta.

La Protezione Civile regionale ha emanato, dunque, un’allerta “Durante la giornata di domani 7 giugno 2025, si assisterà a un ulteriore aumento delle temperature massime che raggiungeranno valori localmente molto elevati nelle zone interne e sul settore meridionale dell’isola. Sul settore meridionale si prevedono temperature massime localmente molto elevate anche per la giornata di dopodomani, 8 giugno 2025”, si legge nel bollettino.

La Protezione Civile regionale raccomanda le solite precauzioni soprattutto per anziani e bambini, ovvero non uscire nelle ore più calde, bere molto per idratarsi e mangiare cibi leggeri.

