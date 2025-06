Allerta Meteo Sicilia: primi forti temporali nelle zone interne, è allarme alluvione per giovedì mattina a Palermo!

MeteoWeb

I primi forti temporali hanno colpito nel pomeriggio di oggi le zone interne della Sicilia, dove si sono abbattuti violenti nubifragi. Nei dintorni di Enna gli accumuli più rilevanti: sono caduti 41mm di pioggia a Nissoria, 25mm a Nicosia, 20mm ad Agira, 18mm a Calascibetta, 17mm a Casuto, 13mm al lago Nicoletti, 11mm alla Diga di Pozzillo, 10mm ad Assoro. Forti piogge anche nelle zone interne dei Nebrodi, con 18mm ad Ambola, 17mm a Maniace Alta, e sull’Etna con 33mm al Rifugio Citelli (Etna Nord) e 11mm a Giarre.

Tuttavia, si tratta soltanto della prima, e più lieve, fase di maltempo rispetto ai fenomeni estremi in arrivo nelle prossime ore. La goccia fredda proveniente dal mar Tirreno alimenterà un brusco crollo termico con tre giorni di forti piogge e temporali tra mercoledì, giovedì e venerdì in tutta l’isola. I fenomeni più estremi sono attesi per giovedì mattina a Palermo, dov’è alto il rischio di alluvioni e tornado.

