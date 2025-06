Allerta Meteo, supercelle in arrivo al Nord-Est: rischio nubifragi, grandine e raffiche violente

MeteoWeb

Le prossime ore si preannunciano estremamente instabili per diverse regioni del Nord Italia, con la formazione di forti temporali che, secondo le più recenti analisi meteorologiche, potranno assumere caratteristiche severe, in particolare su Alto Adige, Veneto settentrionale e Friuli Venezia Giulia. Si tratta di un peggioramento già in atto, favorito dall’ingresso di aria più fredda in quota e da un profilo atmosferico altamente instabile.

Temporali intensi sull’arco alpino orientale: parte la fase acuta

Già nelle prime ore della giornata si sono sviluppate celle temporalesche di rilievo sull’Alto Adige, con un’estensione progressiva verso il Veneto settentrionale e il Friuli Venezia Giulia. Il radar mostra nuclei temporaleschi compatti e in rapida crescita verticale, segnale tipico della possibile evoluzione in supercelle, strutture in grado di generare grandinate importanti e venti impetuosi.

Nel frattempo, nuovi temporali stanno interessando l’entroterra ligure occidentale e il basso Piemonte, soprattutto nel Cuneese, dove sono attesi intensi rovesci e colpi di vento. Queste celle si sviluppano in un contesto termico e dinamico favorevole, dove la convergenza tra masse d’aria differenti sta rapidamente innescando fenomeni convettivi a scala locale ma con forte energia disponibile.

Allerta per fenomeni violenti: grandine, nubifragi e raffiche di vento

Secondo i modelli ad alta risoluzione, l’area alpina orientale e le pianure limitrofe sono soggette a un rischio elevato di fenomeni meteo estremi. Le previsioni indicano valori di CAPE (Convective Available Potential Energy) compresi tra 1000 e 2000 J/kg, una soglia sufficiente a sostenere lo sviluppo di temporali organizzati e intensi. A ciò si somma un marcato wind shear verticale, ovvero un rapido cambiamento dell’intensità e direzione del vento con la quota, condizione ideale per la nascita di supercelle.

Queste strutture temporalesche, altamente rotanti e persistenti, sono spesso responsabili di grandine di grande diametro (fino a 5-7 cm in casi estremi), raffiche di vento lineari distruttive e nubifragi localizzati in grado di causare allagamenti improvvisi.

Il fronte temporalesco attraversa l’Europa centro-orientale

Il sistema instabile non è isolato. La stessa linea temporalesca, di origine atlantica, si estende infatti dalla Svizzera nordorientale attraverso l’Austria, coinvolgendo anche la Repubblica Ceca, la Slovacchia occidentale e la Polonia meridionale. L’intera regione è alle prese con l’azione di un fronte freddo in quota, che incontra al suolo un cuscinetto caldo e umido, alimentando con forza l’instabilità atmosferica.

Si tratta di uno scenario meteorologico tipico dei mesi estivi ma non sempre così esteso e organizzato. In particolare, la traiettoria del fronte e la sua interazione con la circolazione locale determinano una maggiore concentrazione dell’energia nei bassi strati, esaltando i contrasti termici e aumentando il rischio di eventi severi.

Conclusioni: le prossime ore saranno cruciali

Il peggioramento atteso per oggi è confermato dalle ultime simulazioni numeriche e dai rilievi radar e satellitari in tempo reale. La presenza di parametri atmosferici critici, come CAPE elevato e forte wind shear, suggerisce l’elevata probabilità di fenomeni severi su un’ampia porzione del Nord Italia e oltre.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: