Allerta Meteo, tempesta lampo sul Nord Italia: forti temporali e grandine su Piemonte, Lombardia e Liguria

Nel corso del pomeriggio e della serata odierna, il Nord-Ovest dell’Italia sarà interessato da una fase di instabilità atmosferica localizzata ma potenzialmente intensa, causata da una rapida infiltrazione di aria fredda in quota. Sebbene non si tratti di una vera e propria perturbazione, i contrasti termici tra le masse d’aria in gioco potrebbero generare fenomeni temporaleschi severi su diverse aree della Val Padana occidentale.

In quota arriva un nucleo freddo: fino a -15°C a 500 hPa

L’elemento chiave che darà il via alla formazione dei temporali è l’arrivo di un nucleo di aria fredda alle quote medio-alte della troposfera. Le analisi modellistiche mostrano valori fino a -15°C a 500 hPa (circa 5500 metri di quota), in discesa dalle Alpi verso sud. Questo impulso freddo, transitando sul settore di Nord-Ovest, andrà a interagire con la massa d’aria molto calda nei bassi strati, in particolare sulla Pianura Padana centro-occidentale.

Non è una dinamica nuova per la stagione estiva, ma proprio questa discrepanza tra le temperature in quota e quelle al suolo è in grado di generare una forte instabilità verticale. In altre parole, l’aria calda accumulata al suolo verrà letteralmente “spinta verso l’alto” da quella più fredda sovrastante, favorendo la formazione di cumulonembi a sviluppo rapido e la nascita di linee temporalesche.

Elevata energia convettiva: CAPE oltre 2000 J/kg

Uno dei fattori che conferma il rischio di fenomeni intensi è il valore del CAPE (Convective Available Potential Energy), indicatore dell’energia potenziale disponibile per la convezione. Oggi si prevedono picchi superiori ai 2000 J/kg in diverse aree del Piemonte e della Lombardia meridionale, valori che preannunciano la possibilità di grandinate, forti raffiche di vento e intensa attività elettrica.

La linea temporalesca dovrebbe iniziare a formarsi nel corso del pomeriggio sul Piemonte centro-meridionale, per poi estendersi verso la Lombardia occidentale e successivamente interessare anche la Liguria centro-orientale, specie lungo i versanti padani dell’Appennino.

Rischio grandine: le zone più esposte

Al momento, è difficile prevedere con precisione dove si manifesteranno gli episodi di grandine. Tuttavia, le aree a maggior rischio sembrano essere comprese tra il basso Piemonte, la bassa Lombardia e i settori settentrionali dell’Appennino ligure. In queste zone, la combinazione tra forti moti verticali e un elevato contenuto di umidità nei bassi strati potrebbe favorire la formazione di chicchi di ghiaccio anche di dimensioni significative.

Attenzione anche ai colpi di vento improvvisi, specie in prossimità dei temporali più organizzati, e alla possibilità di intense fulminazioni con scariche elettriche frequenti e potenzialmente pericolose.

Un sollievo solo temporaneo: torna subito il caldo

Nonostante la fase temporalesca possa portare un effimero abbassamento delle temperature e un po’ di refrigerio nelle zone interessate, gli effetti saranno solo temporanei. Terminata la fase dinamica, già dalle prime ore di domani le condizioni torneranno ad essere stabili e nuovamente calde, con temperature in risalita su gran parte del territorio.

L’Anticiclone subtropicale, infatti, rimane ben saldo sulle regioni centro-meridionali e tornerà gradualmente a estendersi anche verso il Nord Italia, determinando un nuovo rialzo termico con valori oltre la media stagionale soprattutto in Val Padana e sulle aree interne del Centro.

Temporali improvvisi e pericolosi, ma di breve durata

La situazione odierna è un classico esempio di quanto l’instabilità estiva possa essere insidiosa: una giornata apparentemente soleggiata e calda può essere rapidamente interrotta da fenomeni intensi e localizzati, difficili da prevedere con precisione spaziale. L’infiltrazione fredda in quota che interesserà il Nord-Ovest non è una perturbazione strutturata, ma può generare condizioni meteorologiche pericolose in aree circoscritte.

È importante prestare attenzione agli aggiornamenti in tempo reale e seguire le indicazioni delle autorità locali in caso di allerta meteo. Temporali come quelli attesi possono causare allagamenti improvvisi, caduta di rami o alberi e disagi alla viabilità.

