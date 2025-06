Allerta Meteo, temporali di calore e grandine: allarme nubifragi nel pomeriggio in 3 regioni

MeteoWeb

“Siamo alle prese con una forte ondata di calore che porta temperature tra i 5 i 9 gradi sopra le medie del periodo su praticamente tutta la penisola. All’interno di questa struttura anticiclonica riesce però a infiltrarsi un debole disturbo in quota, chiamato in gergo cavo d’onda, che porterà alla formazione di temporali di calore in un’ambiente ricolmo di energia. Sono stimati valori superiori ai 3300/3500J/Kg, anche nella vallate interne alpine“: è quanto si legge nell’outlook elaborato dagli esperti ZenaStormChaser.

“La presenza dell’anticiclone determina la presenza di valori elevati di cin (inibizione della convezione) molto elevati in pianura, per questo motivo i fenomeni si formeranno sui rilievi, dove lo strato di inibizione verrà agilmente superato, con estensione sino alle pedemontane e successiva dissipazione dei fenomeni in aperta pianura. I valori di equilibrium level (quota massima raggiungibile dal top della nube) saranno eccezionali, con picchi sino a 15000m e anche l’acqua precipitabile raggiungerà nel pomeriggio valori record, mostrando la possibilità di accumuli pluviometrici importanti in poco tempo, seppur molto localizzati“, viene sottolineato.

Allerta Meteo per Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia

“Temporali di calore che si svilupperanno nel pomeriggio sulle Alpi con progressione, per quanto riguarda il Piemonte, verso le pedemontane, dove potrebbero raggiungere picchi di intensità notevole. I geopotenziali troppo elevati non permetteranno ai fenomeni di estendersi in aperta pianura con dissipazione rapida degli stessi. Saranno possibili accumuli pluviometrici importanti ma molto localizzati. La grandine, nonostante i parametri a fondoscala non dovrebbe raggiungere valori eccezionali, per totale assenza di shear e ambiente “bollente” praticamente a tutte le quote ma non si escludono chicchi fino a 3-4cm tra pedemontana e zone di pianura limitrofe. Le aree più a rischio saranno quelle comprese tra Canavese e settori nord della città di Torino. Fenomeni intensi anche sulla Valle d’Aosta meridionale“, concludono gli esperti di ZenaStormChaser.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale in questa fase di allerta, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: