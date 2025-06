Allerta Meteo, domani torna il maltempo. Poi crollo termico, mentre dilagano le bufale sul “caldo record” che non c’è

MeteoWeb

Ricordate di non uscire nelle ore più calde e di bere molta acqua: siamo in piena estate e il martellamento mediatico su un super-caldo, che però non c’è nella realtà, dilaga su tutti i media. Come se fossimo in un’apocalisse di fuoco, come se fossimo in emergenza, al punto che i bollini rossi fioccano come d’inverno la neve in montagna. E invece non c’è nulla di eccezionale nel caldo di questi giorni nel nostro Paese. Qualche località supera i +35°C, la stragrande maggioranza del territorio nazionale è in linea con le medie stagionali o appena sopra, l’Anticiclone che sta garantendo questa fase di bel tempo è quello delle Azzorre, il più mite, il più dolce.

E mentre – appunto – dilagano le bufale e le fake news alimentate dal catastrofismo climatico rispetto ad una narrazione che deve, per forza, enfatizzare il caldo a più non posso, la realtà scientifica è totalmente differente. Non solo temperature elevate ma senza eccessi, non solo l’Anticiclone delle Azzorre e non quello africano (in nord Africa, invece, piove e fa fresco!), ma persino il maltempo che domani tornerà estremo al Nord con forti temporali, nubifragi e grandinate. E poi nel weekend un brusco calo termico in tutto il Paese.

Insomma, la psicosi del caldo record è già iniziata. Ma la realtà è molto diversa e l’unica ondata di caldo dei prossimi giorni interesserà Spagna e Portogallo nel weekend. L’Italia rimane ai margini dell’alta pressione, più esposta agli spifferi freschi dati da una goccia fredda sul mar Nero che alimenterà forte maltempo e temperature decisamente basse tra Grecia e Turchia, sull’Egeo. Ma anche per Luglio non abbiamo prospettive di caldo importante nel nostro Paese. Tutti i dettagli nel video:

