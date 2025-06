Allerta Meteo, tornano i temporali pomeridiani: attenzione oggi e domani al Sud. E poi…

MeteoWeb

Tornano i temporali pomeridiani sull’Italia: i primi forti nubifragi stanno colpendo la Sila, nel cuore della Calabria, con forte pioggia a Villaggio Mancuso (Catanzaro) dove sono già caduti 11mm di pioggia. Accumulo parziale di 8mm invece a Monte Curcio, sempre nell’entroterra silano. Sono fenomeni limitati alle zone interne, ma localmente possono sviluppare fenomeni molto violenti con nubifragi e grandinate.

I temporali saranno ancor più intensi domani, giovedì 12 giugno, in Calabria e Sicilia ma non mancheranno fenomeni diffusi nelle zone interne dell’Abruzzo e delle Alpi (prevalentemente centro-occidentali). Intanto proprio al Nord le temperature iniziano ad aumentare, mentre l’Italia resta avvolta dall’enorme nube di fumo che offusca l’atmosfera ad alta quota, provocata dagli incendi in Canada.

Importanti novità per la goccia fredda della prossima settimana: tutti i dettagli nel video di seguito.

