Allerta Meteo Toscana: temporali forti con rischio vento e grandine

Allerta meteo gialla “per rischio idrogeologico e temporali forti dalle 12 di domani, lunedì 16 giugno, fino alla mezzanotte sulla Toscana settentrionale. Previsti possibili rovesci temporaleschi nella seconda parte della giornata in particolare in prossimità dell’Appennino con possibili colpi di vento e grandine“. Lo rende noto il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani sui social.

