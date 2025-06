Allerta Meteo Toscana: domani temporali forti, le aree più colpite

MeteoWeb

Le previsioni meteo segnalano un aumento dell’instabilità tra oggi e domani su gran parte della Toscana, che potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso, ma localmente di forte intensità. Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani, domenica 22 giugno, per forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

L’allerta sarà attiva in orari differenti. Le sole zone escluse dalle criticità sono: la Romagna-Toscana, il Mugello e la Val di Sieve, l’Arno e il Casentino, la Valtiberina.

Nel dettaglio, gli orari di allerta e le aree interessate dal codice giallo sono:

dalla mezzanotte alle 8 di domenica 22 giugno : Arno fiorentino e verso la costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia

: Arno fiorentino e verso la costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia dalla mezzanotte alle 13 di domenica 22 giugno : Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana

: Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana dalla mezzanotte alle 20 di domenica 22 giugno : Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano

: Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano da mezzogiorno alle 20 di domenica 22 giugno: Valdarno Superiore, Valdichiana e Ombrone alto grossetano.

