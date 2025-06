Allerta Meteo Trentino: temporali intensi dal pomeriggio

MeteoWeb

Allerta meteo gialla per temporali in Trentino. Nelle ore più calde di oggi, domenica 15 giugno 2025, è atteso lo sviluppo di temporali, specie in prossimità dei rilievi settentrionali. Dal tardo pomeriggio-sera e nella prossima notte, infiltrazioni di aria instabile favoriranno lo sviluppo di temporali più intensi e diffusi, in moto verso levante, anche nei fondovalle meridionali. I temporali potranno risultare intensi ed essere accompagnati da grandine di medie dimensioni, precipitazioni abbondanti in poco tempo e forti raffiche di vento. Lunedì 16 giugno, instabile con temporaneo esaurimento delle precipitazioni al mattino ma probabili rovesci o temporali al pomeriggio-sera.

A seguito delle previsioni meteo e in base alle valutazioni effettuate, si ritengono possibili, a partire dal primo pomeriggio di oggi, domenica 15 giugno 2025, criticità dovute principalmente a: – erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate rapide; – precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette, fulminazioni, forti raffiche di vento e grandine di piccole o medie dimensioni.

Tali criticità possono inoltre causare disagi ed effetti (anche interruzioni) sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi.

