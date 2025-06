Allerta Meteo Trentino: ancora caldo ma rischio forti piogge e grandine

MeteoWeb

Nelle prossime ore, infiltrazioni di aria un po’ meno calda in quota favoriranno lo sviluppo di rovesci e temporali in lento moto verso est in Trentino: su aree ristrette potranno verificarsi precipitazioni abbondanti in poco tempo e grandine di medie dimensioni ma saranno possibili anche fulmini e forti raffiche di vento. Lo comunica Meteotrentino nel fornire un aggiornamento sulla situazione “grande caldo”. La scorsa notte le temperature sono aumentate rispetto alla notte precedente e, soprattutto a bassa quota, sono risultate superiori a +20°C (notti tropicali) in diverse località. La quota dello zero termico che lo scorso fine settimana era prossima ai 5000 metri di altitudine sta diminuendo e questa sera e fino a domenica prossima oscillerà intorno ai 4200 metri. Le temperature minime e massime, pur diminuendo di qualche grado, risulteranno ancora sopra la media del periodo, con temporanei cali nelle zone interessate dai temporali.

Martedì 1 e mercoledì 2 luglio, i flussi in quota saranno molto deboli ma, specie in montagna, è previsto lo sviluppo di temporali di calore quasi stazionari. La loro scarsa mobilità potrà determinare precipitazioni abbondanti in poco tempo su aree ristrette.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.