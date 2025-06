Allerta Meteo Trentino, il caldo ha le ore contate: da domani temporali e grandine

MeteoWeb

Meteotrentino comunica che l’onda di calore che ha interessato anche il Trentino negli ultimi giorni ha le ore contate e le temperature diminuiranno un po’, pur rimanendo su valori prettamente estive. Già nel corso della mattinata di domani, lunedì 30 giugno, saranno possibili i primi temporali che diverranno più diffusi al pomeriggio-sera. I temporali di domani tenderanno a muoversi piuttosto lentamente verso levante ma potranno risultare localmente intensi ed accompagnati da grandine di medie dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e piogge abbondanti in poche decine di minuti. Martedì 1 e mercoledì 2 luglio, il tempo sarà instabile con rovesci e temporali quasi stazionari al pomeriggio sera.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

