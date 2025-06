Allerta Meteo Trentino Alto Adige: forti temporali dal primo pomeriggio a sera

MeteoWeb

Nelle prossime ore, la pressione inizierà a cedere e le prime infiltrazioni di aria più fresca ed instabile in quota, già nel pomeriggio, favoriranno lo sviluppo di temporali localmente intensi specie in Alto Adige ed in prossimità della cresta di confine. Poi, questa sera, il passaggio dell’asse della saccatura atlantica in moto verso est e la rotazione a nord-est dei venti nei bassi strati potrà avere come effetto la formazione di ulteriori temporali sulla pianura padana orientale, ma anche in Trentino nonostante al momento le previsioni siano ancora gravate da una elevata incertezza. Il Dipartimento di Protezione Civile emette, dunque, un’allerta gialla per temporali in Trentino Alto Adige valida dalle 14 di oggi alla mezzanotte.

Secondo Meteotrentino , in caso di sviluppo, i temporali tenderanno a muoversi verso est, potranno risultare localmente intensi ed essere accompagnati da grandine di medie o grandi dimensioni e forti raffiche di vento, oltre a frequenti fulminazioni e forti piogge ma generalmente solo per poco tempo.

A partire dal primo pomeriggio, pertanto, l’invito è di porre massima attenzione per possibili criticità come erosioni e smottamenti, ruscellamenti, allagamenti, frane e colate rapide. Attenzione, inoltre, a fulmini e grandine.

“Dal primo pomeriggio fino a sera sono previsti temporali localmente intensi, che potrebbero essere accompagnati da grandine, raffiche di vento e forti piogge”, riferisce Lukas Rastner dell’Ufficio provinciale meteorologia e prevenzione valanghe dell’Alto Adige. Inoltre, il Centro funzionale provinciale valuta oggi i fenomeni di caduta massi e smottamenti su tutto il territorio provinciale con un livello di allerta giallo (criticità ordinaria). Esiste anche un livello di allerta giallo per possibili inondazioni nella zona della Val Pusteria e della zona di Bressanone, riferisce il direttore del Centro funzionale provinciale, Willigis Gallmetzer.

