Allerta Meteo Trentino Alto Adige, domani temporali intensi: rischio grandine grossa

Dovrebbe resistere ancora nella giornata odierna l’alta pressione che negli ultimi giorni in Trentino ha favorito condizioni di marcata stabilità e temperature molto elevate, con massime attorno ai +35°C e minime diffusamente oltre i +20°C (notti tropicali) nei fondovalle più bassi. Se per oggi, come comunica Meteotrentino, la probabilità di sviluppo di temporali è prevista ancora bassa (anche se non nulla in montagna e nelle ore più calde), domani è atteso il passaggio di una saccatura atlantica in moto da ovest verso est che porterà condizioni di maggiore instabilità.

Domani, giovedì 26 giugno, sono dunque probabili temporali intensi soprattutto in Alto Adige in prossimità della cresta di confine e oltralpe mentre in Trentino lo sviluppo dei temporali è più incerto. Si segnala tuttavia che anche in Trentino, già dalla tarda mattinata di giovedì 26 a cominciare dai rilievi settentrionali e poi ovunque al pomeriggio sera, saranno possibili temporali intensi con grandine di medie o grandi dimensioni, forti raffiche di vento, frequenti fulminazioni e precipitazioni abbondanti in poco tempo.

Nella notte tra giovedì 26 e venerdì 27, le temperature notturne subiranno un temporaneo calo mentre da venerdì a domenica la pressione aumenterà nuovamente determinando condizioni di stabilità con temperature ancora molto elevate anche in montagna (quota dello zero termico in aumento fino a circa 5000 metri di altitudine domenica).

