Allerta Meteo Trentino Alto Adige: caldo intenso ma attenzione ai temporali

MeteoWeb

Meteotrentino segnala che, come spesso accade tra metà giugno e metà agosto, l’alta pressione di origine tropicale si è spostata verso nord. Questo impedisce alle perturbazioni atlantiche di raggiungere il Trentino, favorendo giornate molto calde e stabili. Questa situazione durerà almeno fino alla fine del mese. In particolare, nei fondovalle più bassi e poco ventilati si potranno raggiungere temperature massime vicine ai +35°C. Anche di notte farà caldo, con minime sopra i +20°C: si tratta delle cosiddette notti tropicali.

Nonostante il dominio dell’alta pressione, deboli infiltrazioni di aria instabile potranno causare temporali intensi. I momenti più a rischio sono il pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 23 giugno, e poi giovedì 26 giugno. I temporali potranno essere localizzati ma forti, con grandine, piogge intense in pochi minuti, frequenti fulmini e forti raffiche di vento.

Anche in Alto Adige, oggi le temperature raggiungeranno i +33°C. “Nelle giornate di martedì 24 e mercoledì 25 giugno il caldo aumenterà, con le temperature che potranno raggiungere +36°C circa nella zona di Bolzano, nella Valle dell’Adige e nella Bassa Atesina. Oggi sono previsti temporali anche intensi, mentre martedì 24 e mercoledì 25 giugno il tempo rimarrà piuttosto stabile, con l’arrivo di temporali diffusi attesi per la giornata di giovedì 26 giugno“, sottolinea il meteorologo Philipp Tartarotti, dell’Ufficio Meteorologia e Valanghe.

Nel corso del mese di giugno, in alcune stazioni meteorologiche sono stati superati cinque volte i +35°C: la temperatura più alta finora è stata registrata il 14 giugno con +35,3°C a Bressanone e il 15 giugno alla stazione meteorologica Laimburg; a Bolzano è stata registrata la temperatura più alta mai misurata nel mese di giugno. “A causa delle temperature estreme che continuano a persistere, martedì 24 e mercoledì 25 giugno il bollettino di allerta del Centro funzionale provinciale sarà arancione”, spiega Willigis Gallmetzer, direttore dell’Ufficio funzionale provinciale e vicedirettore dell’Agenzia per la Protezione Civile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.