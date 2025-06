Allerta Meteo, ultime ore di caldo: attenzione al forte maltempo di domenica e lunedì, arrivano le Supercelle!

MeteoWeb

Ultime ore di caldo su alcune zone d’Italia, specie al Nord dove domani, domenica 15 giugno, torna il forte maltempo. E saranno dolori: stavolta i fenomeni meteo attesi sono violentissimi, con vere e proprie Supercelle temporalesche che già nel pomeriggio-sera di domenica provocheranno nubifragi, grandinate e trombe d’aria in gran parte della pianura Padana. I fenomeni più estremi, poi, lunedì 16 si concentreranno in Veneto ed Emilia Romagna, con violenti tornado sulle coste dalla laguna veneta al Polesine fino al litorale romagnolo. I contrasti termici tra l’aria fresca e instabile proveniente dall’oceano Atlantico, e il caldo del suolo dopo tre giorni a +35°C, innescherà fenomeni violentissimi. Ci preoccupa in modo particolare la grandine, che sarà grossa e devastante.

Il caldo, invece, sta aumentando al Centro/Sud dove proprio domenica e lunedì saranno le giornate peggiori, con le temperature più elevate, prima del crollo termico di circa 10°C che inizierà nelle prime ore di martedì 17 giugno (ma già nel pomeriggio-sera di lunedì, almeno nelle zone più settentrionali del Sud come la Campania). Il crollo termico della prossima settimana sarà provocato da una goccia fredda che scivolerà giù lungo l’Italia facendo diminuire sensibilmente le temperature in tutto il Paese, con maltempo diffuso che da martedì in poi si stabilizzerà al Centro/Sud per tutta la settimana, con forti temporali anche in Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, dove il maltempo inizia ad essere qualcosa di molto raro in questo periodo dell’anno.

Confermiamo che non ci sono nuove ondate di caldo all’orizzonte, almeno per la prossima settimana e il weekend del Solstizio d’Estate.

