Allerta Meteo, un Solstizio d’Estate “esplosivo”: temporali violentissimi stasera al Nord e domani al Centro

Nel giorno del Solstizio d’Estate, in Italia si scatena forte maltempo: i temporali che questa sera colpiranno il Nord/Ovest saranno molto violenti, con forti raffiche di vento, possibili trombe d’aria, grandinate e nubifragi. L’area più colpita sarà quella compresa tra Piemonte, Lombardia, Emilia, Liguria e alta Toscana, dove fino al momento è una splendida e mite giornata di sole tipicamente estiva. Ma stasera si scatenerà l’inferno, con un maltempo davvero molto violento.

Fenomeni temporaleschi estremi che domani, domenica 22 giugno, si sposteranno sulle Regioni del Centro colpendo Toscana, Umbria, Lazio e zone interne dell’Abruzzo. Anche qui, i fenomeni più intensi si verificheranno nel pomeriggio-sera. Le temperature diminuiranno di qualche grado, il clima rimarrà fresco e gradevole anche al Sud prima dell’aumento termico della prossima settimana che sarà comunque moderato. Non ci sono prospettive di ondate di caldo importanti almeno fino al 10 luglio: tutti i dettagli nel video di seguito.

