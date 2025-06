Allerta Meteo USA: in arrivo possibile Derecho con tornado e grandine su Oklahoma e Texas

MeteoWeb

È imminente sugli Stati Uniti meridionali un’ondata di maltempo estremo che potrebbe assumere i tratti di un evento storico e distruttivo. Per la giornata odierna, domenica 8 giugno 2025, i meteorologi statunitensi lanciano un serio avvertimento: tra l’Oklahoma e il Nord del Texas si sono create le condizioni ideali per lo sviluppo di un derecho, un tipo di sistema temporalesco capace di generare raffiche di vento devastanti, grandine gigante e perfino tornado.

Il NOAA Storm Prediction Center ha già inserito l’area in un livello di rischio moderato (Moderate Risk), un segnale inequivocabile del potenziale distruttivo dell’evento. La popolazione è invitata a monitorare con la massima attenzione gli aggiornamenti, poiché la situazione potrebbe rapidamente evolvere verso un’allerta più grave.

Quando e dove colpirà il sistema temporalesco

L’attivazione delle prime celle temporalesche è attesa tra il tardo pomeriggio e le ore serali di domenica. I fenomeni si concentreranno inizialmente su Oklahoma e nord del Texas, per poi muoversi verso est e sud-est, coinvolgendo potenzialmente l’area nota come Ark-La-Tex (Arkansas–Louisiana–Texas).

Tra le città maggiormente esposte: Oklahoma City, Dallas, Fort Worth e numerosi centri urbani minori lungo la I-35.

I rischi principali: venti a 160 km/h, tornado e blackout estesi

I meteorologi paventano raffiche di vento comprese tra 130 e 160 km/h, abbastanza forti da sradicare alberi, abbattere pali della luce e causare estesi danni strutturali. Le prime tempeste potrebbero evolvere in supercelle capaci di generare tornado localizzati e grandine oltre gli 8 cm di diametro, specialmente nelle fasi iniziali del sistema.

Successivamente, l’unione di queste celle darà probabilmente origine a un MCS (sistema convettivo a mesoscala) dalla classica forma arcuata radar (bow echo), con un potente rear-inflow jet in grado di estendere i venti distruttivi per centinaia di chilometri. È proprio questo elemento a rendere concreto il rischio di un derecho, una delle forme più violente di maltempo estivo negli USA.

Cos’è un Derecho e perché fa paura

Un derecho è un raro ma micidiale sistema di temporali che si muove rapidamente su vasta scala, causando danni paragonabili a quelli di un uragano. A differenza di una singola supercella, un derecho è caratterizzato da una lunga linea di temporali in avanzamento, accompagnata da venti distruttivi continui, grandine e spesso anche tornado embedded, cioè incastonati all’interno della linea temporalesca.

La durata può superare le 6-12 ore, con un’estensione geografica che copre centinaia di chilometri. Questi eventi sono particolarmente pericolosi perché spesso colpiscono di notte, quando le persone sono meno vigili e i tornado possono risultare difficili da individuare a causa della pioggia o dell’oscurità.

La configurazione atmosferica che preoccupa gli esperti

Domenica si combineranno diversi elementi atmosferici ad alta energia:

CAPE (energia potenziale disponibile convettiva) tra 3000 e 5000 J/kg , un valore estremamente elevato che alimenta la crescita verticale delle nubi temporalesche.

, un valore estremamente elevato che alimenta la crescita verticale delle nubi temporalesche. Wind shear significativo , potenziato da un getto in quota di oltre 100 nodi , ideale per organizzare e sostenere supercelle e sistemi a mesoscala.

, potenziato da un , ideale per organizzare e sostenere supercelle e sistemi a mesoscala. Rear-inflow jet ben definito, capace di accelerare i venti verso la superficie e rafforzare il bow echo.

Si partirà probabilmente da supercelle isolate nel tardo pomeriggio, capaci di generare tornado e grandine. Successivamente, queste si uniranno in una squall line compatta e velocissima, che potrebbe trasformarsi in un derecho classico con venti tempestosi su un vasto territorio.

Impatto atteso sulla popolazione e raccomandazioni

Le autorità locali e il National Weather Service raccomandano di prepararsi per:

Blackout prolungati , causati dalla caduta di alberi e danni alla rete elettrica.

, causati dalla caduta di alberi e danni alla rete elettrica. Danni a case mobili , tetti, veicoli e strutture leggere.

, tetti, veicoli e strutture leggere. Pericolo notturno , con tornado possibili anche dopo il tramonto e ridotta visibilità.

, con tornado possibili anche dopo il tramonto e ridotta visibilità. Allagamenti improvvisi nelle aree soggette a precipitazioni intense o già saturate da piogge precedenti.

Si invita la popolazione ad avere a disposizione una fonte affidabile di allerta meteorologica attiva 24/7 (radio NOAA, app di allerta, sirene), e un piano di emergenza familiare pronto, in particolare per chi vive in case mobili o aree rurali isolate.

Conclusioni

Il potenziale derecho atteso per oggi, domenica 8 giugno 2025, in Oklahoma e nord Texas è uno degli eventi più pericolosi previsti in questa stagione estiva negli USA. La configurazione meteorologica appare altamente favorevole alla formazione di un sistema esplosivo e distruttivo. Non si tratta di allarmismo, ma di prevenzione e consapevolezza.