Allerta Meteo: Valle d’Aosta e Piemonte nel mirino a breve di violenti temporali, venti di tempesta e crollo termico di 10/12°C

Il Piemonte si prepara a vivere una serata ad alto rischio meteorologico. Tra le ore 18 e le 21 di oggi, è previsto il transito di un sistema temporalesco organizzato che colpirà buona parte delle province centro-orientali. Le zone più esposte includono Langhe, Roero, Monferrato, l’Astigiano, l’Alessandrino, nonché Novarese, Vercellese e Cuneese orientale. L’evoluzione sinottica conferma la discesa di aria più fresca in quota che innescherà violenti contrasti termici con il caldo accumulato nei bassi strati, preparando il terreno per temporali potenzialmente severi.

Rischio elevato: grandine, nubifragi e downburst

I modelli previsionali indicano un’elevata probabilità di fenomeni intensi accompagnati da grandinate di medio-grandi dimensioni (diametro stimato tra i 2 e i 5 cm), nubifragi localizzati e soprattutto raffiche di vento molto forti che potrebbero superare i 100 km/h in corrispondenza dei cosiddetti downburst.

Queste raffiche tempestose, originate dai flussi discendenti all’interno delle celle temporalesche più mature, possono causare danni significativi a strutture leggere, alberi e impianti all’aperto. La traiettoria prevista è quella tipica di un fronte temporalesco lineare, in avanzamento da Nord verso Sud attraverso la regione, alimentato da umidità nei bassi strati e spinto da un’infiltrazione di aria più secca e fresca in quota.

Il crollo termico: fino a 12°C in meno in pochi minuti

Oltre ai fenomeni convettivi intensi, è previsto un repentino calo delle temperature: dalle massime odierne comprese tra i 30 e i 32°C, si passerà localmente a valori inferiori ai 20°C in meno di mezz’ora. Questo shock termico improvviso potrà amplificare il disagio per la popolazione, soprattutto nelle aree urbane già surriscaldate.

La combinazione di aria molto calda e umida al suolo, associata all’ingresso di aria più fredda in quota, costituisce una configurazione esplosiva, responsabile della formazione di celle temporalesche violente e autorigeneranti. Particolare attenzione dovrà essere prestata ai piccoli bacini idrografici e alle aree urbane a rischio idraulico.

Impatto potenziale su eventi e attività all’aperto

Alla luce delle numerose manifestazioni previste per la serata del 22 giugno, l’arrivo dei temporali potrebbe causare sospensioni improvvise, danni alle strutture temporanee e problematiche logistiche. Si consiglia la massima prudenza a chi si trova all’aperto durante il passaggio del fronte e di seguire le indicazioni di protezione civile.

In particolare, si raccomanda di evitare l’esposizione in aree aperte, di mettere al riparo oggetti che possono essere sollevati dal vento e di non sostare sotto alberi o nei pressi di corsi d’acqua. Il rischio di fenomeni localizzati ma molto violenti è concreto, soprattutto nelle aree collinari e pedemontane.

Conclusioni: breve ma intensa fase instabile

La parentesi temporalesca che colpirà il Piemonte nella serata di sabato 22 giugno sarà breve ma potenzialmente molto intensa. Già da domenica mattina si prevede il ritorno di condizioni più stabili e soleggiate, grazie all’espansione dell’anticiclone subtropicale verso la penisola italiana.

