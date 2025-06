Allerta Meteo Veneto: ancora rovesci e temporali

MeteoWeb

Una nuova fase di instabilità interesserà il Veneto nel pomeriggio e in serata, con probabili rovesci e temporali sparsi ad iniziare dalle zone montane e in successiva estensione alla pianura. Saranno possibili fenomeni anche di forte intensità (forti rovesci, raffiche di vento e grandinate). In considerazione di queste previsioni, la Protezione Civile regionale ha emesso un’allerta meteo gialla (fase di attenzione) per criticità idrogeologica per temporali su tutto il territorio regionale valido fino alla mezzanotte di martedì 17 giugno.

Per quanto riguarda gli effetti al suolo, è possibile un innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta. Possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria, rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con possibili allagamenti di locali interrati o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione.

