Allerta Meteo Veneto: attenzione tra Verona e Rovigo per la piena dell’Adige

Il Meteo regionale del Veneto prevede per oggi, martedì 3 giugno, in pianura cielo in prevalenza poco nuvoloso, con probabili temporali nel pomeriggio su Trevigiano e zone limitrofe. In montagna, il cielo sarà generalmente nuvoloso, a tratti coperto, saranno possibili rovesci/temporali pomeridiani nel Bellunese e Veronese. Su Bellunese, Trevigiano e zone limitrofe, non saranno esclusi fenomeni localmente intensi. Nel pomeriggio di domani, mercoledì 4 giugno, potranno verificarsi precipitazioni sparse in montagna, specie nel pomeriggio, con estensione all’area prealpina; si tratterà di piovaschi localmente a carattere temporalesco.

In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idraulica gialla (fase di attenzione) nella zona VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini; provincia di Verona) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige; province di Verona e Rovigo), valido dalle ore 16 di oggi alle 14 di domani. Per le zone VENE-C e VENE-D, in prossimità del colmo di piena del fiume Adige, potranno essere raggiunti livelli idrometrici che lambiscono la soglia di criticità idraulica arancione.

