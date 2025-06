Allerta Meteo Veneto, veloce perturbazione in transito tra oggi e domani

MeteoWeb

Un flusso sudoccidentale in quota determina nella seconda parte di oggi un po’ di instabilità sulle zone montane del Veneto, dove sarà possibile qualche locale rovescio o occasionale temporale. Per domani, giovedì 5 giugno, è previsto il transito di una veloce perturbazione che determinerà un aumento dell’instabilità sulla regione, con dei rovesci e temporali da locali a sparsi nel pomeriggio; non si esclude qualche temporale intenso (forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento). Lo indica il bollettino meteo del Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale del Veneto.

Permangono livelli idrometrici superiori alla prima soglia di allertamento lungo l’asta del fiume Adige nella zona Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini), con criticità idraulica gialla (fase di attenzione) prevista dalle 14 di oggi alla stessa ora di domani, giovedì 5 giugno. Lungo il tratto di fiume Adige afferente alle zone VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige) e VENE-E (Basso Brenta -Bacchiglione) è atteso un innalzamento dei livelli idrometrici con valori prossimi alla prima soglia di allertamento, che in alcune scadenze temporali potrebbe anche essere superata.

