Alluvioni in Cina, massima emergenza: gravi inondazioni nel Guizhou, 6 morti e oltre 80mila evacuati

Le intense piogge che hanno colpito la provincia sudoccidentale di Guizhou, in Cina, hanno causato gravi inondazioni, con un bilancio provvisorio di 6 vittime e più di 80mila persone evacuate. È quanto riportano i media statali, precisando che le autorità locali hanno attivato il massimo livello di emergenza per le alluvioni. Secondo l’emittente statale CCTV, le precipitazioni torrenziali hanno colpito in modo particolarmente violento la contea di Rongjiang, dove si sono verificate “inondazioni di dimensioni eccezionali” a partire da martedì. Diverse aree urbane sono finite sott’acqua: le infrastrutture sono state danneggiate, causando interruzioni nelle comunicazioni, blocchi del traffico e lasciando alcune persone intrappolate nelle proprie abitazioni.

Le acque, secondo gli ultimi aggiornamenti, si sono ritirate nelle scorse ore, ma è ancora in corso il lavoro di soccorso, ricerca dei dispersi e ricostruzione.