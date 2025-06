Alluvioni negli USA, “pura devastazione” in West Virginia: si aggrava il bilancio delle vittime | FOTO

MeteoWeb

Una violenta ondata di maltempo ha colpito il West Virginia (USA) lo scorso fine settimana: il bilancio è salito a 6 morti, tra cui un bambino di 3 anni. Il governatore Patrick Morrisey ha confermato che 2 persone risultano ancora disperse nella regione del northern panhandle, mentre la popolazione tenta faticosamente di ripulire ciò che resta, con nuove piogge all’orizzonte.

Secondo i dati ufficiali, sabato sera sono caduti fino a 10 cm di pioggia in appena 40 minuti su Wheeling e la contea di Ohio. Un’ora più tardi, anche la vicina Fairmont è stata investita da piogge torrenziali, che hanno danneggiato edifici, ponti e strade, ma senza causare feriti. In totale, oltre 60 abitazioni, 25 imprese e una trentina di strade sono state colpite.

Il governatore Morrisey ha dichiarato lo stato d’emergenza, definendo l’evento “la Natura nella sua forma peggiore”. Auto trascinate via, abitazioni sommerse, persone costrette a rifugiarsi sugli alberi: scene di un disastro che ha ricordato a molti il potere incontrollabile dell’acqua.

Il piccolo centro di Triadelphia ha registrato 5 delle 6 vittime. “Era pura devastazione”, ha commentato Morrisey durante un sopralluogo.

Un disastro annunciato

Dietro questo evento meteorologico estremo si nasconde un nemico ormai noto agli scienziati: il cambiamento climatico. Marshall Shepherd, direttore del programma di scienze atmosferiche dell’Università della Georgia, ha spiegato che un sistema meteorologico stazionario ha rilasciato enormi quantità di pioggia in pochissimo tempo. L’atmosfera più calda trattiene più vapore acqueo, che viene rilasciato con maggiore violenza durante i temporali. Il tasso di precipitazione osservato – fino a 10 centimetri in meno di un’ora – è coerente con l’aumento dell’intensità delle piogge che vediamo in un clima in cambiamento.

Anche Brian Tang, docente di scienze atmosferiche all’Università di Albany, ha sottolineato la rarità statistica dell’evento: a Fairmont, c’è circa 1 possibilità su 100 all’anno che cadano 6 cm di pioggia in un’ora. La combinazione di terreni collinari e suoli già saturi ha aggravato gli effetti, provocando alluvioni lampo.

La regione non è nuova a tragedie simili: esattamente 35 anni fa, a pochi chilometri da Wheeling, un’alluvione causò 26 morti. Negli ultimi anni, si sono verificati eventi mortali nel 2017 e nel 2022, e nel 2024 una tempesta ha persino danneggiato un cimitero storico.