“Dalle Alpi attraversate alle Alpi vissute”: 30 anni dell’AISA

In occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario dell’Associazione Internazionale per la Storia delle Alpi (AISA), in programma dal 2 al 4 luglio presso la Casa della Sostenibilità ad Airolo (CH), mercoledì 3 luglio si terrà la tavola rotonda “Le Alpi pioniere. Innovare e precorrere”, alla quale è stata invitata a partecipare la Prof.ssa Anna Giorgi, responsabile del Polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano. L’evento, organizzato da AISA in collaborazione con l’Università della Svizzera italiana e numerosi enti culturali alpini, celebra tre decenni di studi e iniziative dedicate alla costruzione di una memoria condivisa delle Alpi, superando confini nazionali e barriere linguistiche.

La Prof.ssa Anna Giorgi interverrà alla tavola rotonda “Le Alpi pioniere. Innovare e precorrere” con un contributo dedicato all’innovazione nei territori montani e al ruolo delle comunità alpine nel precorrere modelli di sostenibilità e sviluppo. L’incontro, moderato da Andrea Bonoldi (Università di Trento) e Nadja Germann (Programma San Gottardo), vedrà inoltre la partecipazione di Carmelia Maissen (Consigliera di Stato del Cantone dei Grigioni, Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità) e Maurizio Dematteis (Associazione Dislivelli). Il dialogo intende intrecciare conoscenza storica e progettualità contemporanea, con le Alpi come laboratorio d’avanguardia.