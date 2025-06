Giovane alpinista muore sul Monte Bianco: scivolata in un canalone

MeteoWeb

Un’alpinista americana di 24 anni è morta questa mattina precipitando nel Couloir du Goûter, mentre stava salendo verso la vetta del Monte Bianco, lungo la via Normale francese. Secondo quanto accertato dal Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne (PGHM) di Chamonix, la giovane è caduta dopo aver accelerato il passo per mettersi in salvo da una scarica di pietre, che non l’ha tuttavia coinvolta direttamente. Scivolata lungo tutto il canalone, è stata ritrovata senza vita ai piedi della parete.