Alpinista precipita sul Monte Bianco: recupero ostacolato dalle scariche di sassi

Un alpinista è precipitato oggi sul Monte Bianco, nei pressi del Mont Blanc du Tacul, non lontano dal confine con la Francia. A dare l’allarme sono stati i compagni di cordata, rimasti illesi. L’elicottero del Soccorso Alpino valdostano è ora impegnato nelle operazioni di recupero, che però sono rese complesse dalle scariche di sassi che si stanno verificando su quel versante.

AGGIORNAMENTO

Appare “privo di movimenti volontari, con evidenti segni di politrauma” l’alpinista straniero precipitato in fondo a un canale, per 500 metri, sul versante italiano del Mont Maudit. Le operazioni di recupero sono attualmente sospese a causa delle continue cadute di sassi e valanghe che hanno impedito ai soccorritori di avvicinarsi. La segnalazione è arrivata alla centrale unica di soccorso valdostana dal Peloton de gendarmerie haute montagne francese. L’elicottero del Soccorso Alpino ha immediatamente messo in salvo le altre due persone, rimaste illese, che avevano dato l’allarme. Domani mattina saranno effettuati ricognizioni in elicottero per valutare la fattibilità del recupero.