Due alpinisti precipitano sulla Presolana: uno è morto

Due alpinisti che stavano percorrendo la cresta che collega la vetta della Presolana di Castione alla Presolana Occidentale, a circa 2400 metri di quota, nella Bergamasca, sono precipitati questa mattina in una zona particolarmente impervia. Sul posto l’elisoccorso del 118, che ha trasportato in quota i tecnici del Soccorso Alpino e li ha sbarcati in un canale situato lungo la Via normale di accesso alla Presolana di Castione. Il medico ha constatato il decesso di uno dei due alpinisti, un 67enne. L’altro alpinista – di 66 anni – è stato valutato, recuperato e trasportato nella piazzola del Centro operativo di Clusone.

Attivati intorno alle 11.30 di oggi, i tecnici della Stazione di Clusone del Soccorso Alpino, VI Delegazione Orobica, supportati anche da altri tecnici di diverse Stazioni bergamasche del Soccorso Alpino e Speleologico. L’operazione è stata resa molto complessa per la presenza, a tratti, di nebbia fitta. L’intervento si è concluso nel pomeriggio, con il rientro delle squadre.