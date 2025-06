Alta Velocità Roma-Napoli, ripresa la circolazione dopo guasto alla rete: evento raro e complesso

MeteoWeb

Sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli – fa sapere RFI – la circolazione ferroviaria è ripresa intorno alle 15 dopo l’intervento dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana. Nel corso della giornata si sono verificate disconnessioni saltuarie sulla rete di telecomunicazione di alcune postazioni periferiche deputate alla gestione in sicurezza del traffico ferroviario. La circolazione ferroviaria è sempre stata assicurata per tutti i treni già presenti sulla linea. L’anomalia – specifica RFI – pur avendo causato rallentamenti e variazioni di percorso, non ha mai comportato l’interruzione del servizio. Le cause sono tuttora in fase di accertamento, trattandosi di un evento raro e complesso.

I treni AV deviati sulla linea Roma-Cassino hanno subito ulteriori rallentamenti a causa di importanti eventi atmosferici nella stazione di Zagarolo che hanno inibito gli impianti di circolazione. Nel frattempo, RFI sta portando avanti un importante aggiornamento tecnologico dell’infrastruttura: la linea Roma-Napoli, già equipaggiata con il sistema ERTMS, farà l’upgrade a un livello superiore, con l’obiettivo di garantire standard ancora più elevati di efficienza e affidabilità.