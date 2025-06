In Alto Adige focus sulla ricerca meteorologica internazionale

MeteoWeb

Il 16 giugno avrà inizio in Alto Adige una campagna di misurazioni su larga scala volta allo studio dei flussi d’aria e dei fenomeni meteorologici nell’area alpina. Nell’ambito della TEAMx Observational Campaign (TOC), meteorologi provenienti da oltre 25 istituzioni, coordinati dall’Università di Innsbruck, effettueranno misurazioni ad alta risoluzione in Alto Adige, nella Valle dell’Adige, nella Valle dell’Inn e in altre regioni alpine. L’obiettivo della campagna è quello di migliorare i modelli meteorologici e le allerte meteo per le regioni montane.

“L’Alto Adige, e in particolare le Alpi Sarentine, sono un’area chiave per le nostre ricerche, poiché qui è possibile osservare particolarmente bene i tipici modelli di corrente alpina e i temporali”, spiega Günther Geier, dell’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe della Provincia.

La fase di misurazione in Alto Adige fa parte di una campagna di ricerca della durata di un anno, che si svolge ogni 25 anni, sostenuta dall’Organizzazione meteorologica mondiale (World Meteorological Organization WMO).

Nelle ultime settimane, il KIT – Karlsruher Institut für Technologie, l’Università di Leeds e l’Università di Colonia, in collaborazione con l’Ufficio Meteorologia e prevenzione valanghe, hanno installato numerosi strumenti di misurazione in diversi punti delle Alpi Sarentine per raccogliere dati su temperatura, vento, precipitazioni e formazione di nuvole. Vengono utilizzati anche aerei da ricerca, droni e palloni sonda. L’attenzione è rivolta allo studio dei temporali in terreni complessi.

Alla campagna partecipano oltre 25 istituzioni, più di 200 ricercatori e diversi servizi meteorologici europei.