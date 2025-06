Altro terremoto in Grecia: scossa alle Isole Dodecaneso | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Altra scossa di terremoto in Grecia dopo quella avvenuta alle 15:53 davanti alle coste di Creta. Ora i sismografi hanno registrato un terremoto di magnitudo 4.8 avvenuto alle 19:18 locali (le 18:18 italiane) di oggi, venerdì 20 giugno, con epicentro in mare appena davanti ad una delle isole che compongono l’arcipelago del Dodecaneso. La scossa si è verificata ad una profondità di 17km. Non sono segnalati danni a persone o cose.