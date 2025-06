Amazzonia: la deforestazione è accelerata negli ultimi 10 mesi

MeteoWeb

La deforestazione nell’Amazzonia brasiliana ha subito un’accelerazione significativa negli ultimi 10 mesi, soprattutto a causa dell’aumento degli incendi. Secondo i dati dell’Istituto nazionale per la ricerca spaziale (INPE), tra agosto 2024 e maggio 2025 la perdita di copertura forestale è aumentata del 9,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Solo a maggio 2025 la deforestazione è cresciuta del 92%, con 960 km² di vegetazione andati persi.

Se questo trend continuerà, i progressi ottenuti nel 2024, quando per la prima volta in 6 anni si era registrata una riduzione della deforestazione in tutti i macroecosistemi brasiliani, verranno compromessi.

La deforestazione ha impatti negativi sul clima globale, poiché riduce la capacità delle foreste di assorbire anidride carbonica. Nel 2024, le regioni tropicali hanno perso 6,7 milioni di ettari di foresta primaria, il dato più alto mai registrato dal 2002, equivalente alla scomparsa di 18 campi da calcio ogni minuto, secondo Global Forest Watch.