Ambiente, Siracusano: “per transizione servono riforme e risorse, sostenibilità sia anche economica”

“Ho avuto il grande piacere, nei giorni scorsi, di partecipare al Premio Nations Award 2025, una importante manifestazione cinematografica giunta alla sua XIX edizione. L’edizione 2025 del Premio ha avuto un forte focus ambientale, con il ciclo Thinkingreen che include conferenze, lecture e un riconoscimento dedicato alle nuove generazioni. Il tema trattato e sviscerato è stato quello della sostenibilità ambientale”. Così Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata messinese di Forza Italia.

“Intervenendo ad un convegno della rassegna ho spiegato la mia visione per un percorso green realmente sostenibile – sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista economico – e per una transizione effettiva: servono riforme serie, risorse vere, una visione realistica ed equilibrata”, ha aggiunto.

“Nella serata di ieri, nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, ho consegnato il premio alla carriera ad Emir Kusturica, un mostro sacro del cinema contemporaneo, protagonista di capolavori e di storiche innovazioni. Ringrazio gli organizzatori e il presidente del Nations Award Michel Curatolo, e mi congratulo per la bella manifestazione, un Premio cinematografico che coniuga arte, bellezza e temi cruciali per il nostro tempo come quelli legati all’ambiente”, ha concluso Siracusano.