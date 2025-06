American Airlines e United Airlines sospendono tutti i voli per Doha e Dubai

MeteoWeb

American Airlines ha sospeso i voli per Doha, capitale del Qatar, e United Airlines ha sospeso il suo volo giornaliero per Dubai negli Emirati Arabi Uniti a causa della situazione della sicurezza nella regione. Una delle principali basi aeree del Medio Oriente utilizzate dall’esercito statunitense ha visto molti dei velivoli che solitamente si trovano sulla sua pista sparire nel fine settimana. La base aerea di Al Udeid, alle porte di Doha, in Qatar, è il quartier generale avanzato del Comando Centrale dell’esercito statunitense.

Di solito, la base aerea è piena di aerei da trasporto, jet da combattimento e droni. In una foto satellitare scattata ieri da Planet Labs PBC e analizzata dall’Associated Press, la pista dell’aeroporto era vuota. L’esercito americano non ha confermato gli spostamenti dei mezzi. Tuttavia, questo avviene dopo che anche le navi della base della Quinta Flotta della Marina Militare degli Stati Uniti in Bahrein sono state portate via. Si tratta di una strategia militare tipica per garantire che le navi e gli aerei da combattimento non vengano distrutti in caso di attacco.