Anatomia umana: all’Università di Bologna immagini e modelli 3d a supporto della ricerca in medicina di precisione

Tecnologie avanzate per la medicina di precisione e la ricerca in anatomia umana: l’Università di Bologna presenta la tomografia computerizzata acquisita tramite fondi PNRR (Missione 6) e installata a supporto della ricerca presso il Centro di Anatomica Clinica e Chirurgica Sperimentale e Molecolare del Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie. Si tratta di una CT Incisive Philips, che offre immagini con elevata qualità e precisione e funzionalità intelligenti di automazione e gestione necessarie per ottimizzare i costi operativi. Per la prima volta in Italia, questa strumentazione viene installata in un istituto universitario e destinata esclusivamente alla ricerca in anatomia umana. Consentirà la ricostruzione tridimensionale dei corpi dei donatori alla scienza, con applicazioni in ambito chirurgico-interventistico e in altri settori della medicina personalizzata.

