L’anima rock della ricerca sul clima: il CMCC a Campovolo con Ligabue

La ricerca sul clima ha un’anima rock che la porta fuori dai contesti tradizionali della comunità scientifica. La porta a Campovolo il 20 e 21 giugno, al concerto con cui Ligabue celebra il trentennale di “Certe notti”, che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della sua carriera. Sulla Ligastreet ci saranno anche scienziate e scienziati del CMCC – Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici per incontrare i fan dell’artista emiliano, parlare di cibo e distribuire gadget con messaggi mirati a comprendere meglio qual è il ruolo della nostra alimentazione nel contesto dei cambiamenti climatici e come possiamo migliorare le nostre diete e le nostre ricette. I gadget sono a disposizione di tutti coloro che accetteranno di compilare un questionario anonimo sviluppato nell’ambito del progetto Horizon Europe Switch, in cui si parlerà di abitudini alimentari, dei nostri piatti preferiti e di piccole informazioni su come si scelgono i prodotti quando andiamo a fare la spesa.

La collaborazione tra CMCC e Ligabue al concerto di Campovolo coinvolge un’importante iniziativa internazionale coordinata dal centro italiano: la ricerca scientifica sui cambiamenti climatici, nel caso del progetto SWITCH, incoraggia i cittadini dell’Unione Europea ad adottare diete sostenibili e sane cambiando il modo in cui il cibo viene prodotto e consumato. Ciò avviene grazie a una combinazione di tecnologie, iniziative sociali e innovazioni a sostegno dei sistemi alimentari sostenibili.

Le informazioni raccolte a Campovolo faranno così parte di una grande ricerca internazionale che contribuirà a diffondere le migliori pratiche in tutta Europa. Scienziate e scienziati del CMCC vi aspettano i fan di Ligabue con informazioni, approfondimenti, ricette consigli e gadget a sorpresa nell’area sociale e sostenibile in fondo alla Ligastreet di Campovolo, proprio prima dell’ingresso all’area del concerto.