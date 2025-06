Annullati tutti i voli tra l’Italia e Tel Aviv fino al 1° agosto

MeteoWeb

“Alla luce delle circostanze attuali, le compagnie del Gruppo Lufthansa hanno deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 31 luglio“. E’ quanto si legge dal sito della compagnia aerea. “ITA Airways estenderà la sospensione dei voli da Tel Aviv fino al 31 luglio, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il 1° agosto. Ci rammarichiamo per i disagi dei nostri ospiti e continuiamo a monitorare costantemente la situazione. La sicurezza dei nostri passeggeri, degli equipaggi e del personale di terra è la nostra massima priorità“.