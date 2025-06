L’annuncio: “l’Italia si attrezza contro tutte le minacce future, anche i droni”

MeteoWeb

“L’Italia si sta attrezzando per affrontare tutte le minacce possibili che troviamo nel futuro. E i droni sono tra le minacce che potremmo trovare nel futuro. Sì, ci stiamo attrezzando perché io penso che il compito della difesa è prevenire qualunque rischio per i nostri cittadini e per quello ci attrezziamo anche da questo punto di vista”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in collegamento con ‘Cinque minuti’ da Genova, ultima tappa del tour Mondiale Vespucci.