Anomalia su volo AeroItalia verso Roma: rientra a Cagliari

Il volo XZ2340 di AeroItalia è dovuto rientrare all’aeroporto di Cagliari-Elmas poco dopo il decollo delle 16.30, in seguito alla segnalazione di un’anomalia tecnica al trimmaggio dell’aeroplano. Il volo avrebbe dovuto atterrare alle 17.40 nello scalo di Roma Fiumicino. Lo rende noto la stessa compagnia, che puntualizza che “il comandante, in via del tutto precauzionale e nel pieno rispetto delle procedure operative, ha richiesto priorità per il rientro. L’atterraggio è avvenuto regolarmente e in condizioni di piena sicurezza. I tecnici della compagnia hanno già avviato gli accertamenti necessari. I passeggeri verranno riprotetti e ripartiranno a breve”.