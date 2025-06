Antoniozzi (FdI): “no ad ormoni per bambini: cambio sesso è follia a quell’età”

MeteoWeb

“Non daremo mai ormoni ai bambini e agli adolescenti per cambiare sesso. È una follia”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Chi ancora pensa che si possano somministrare ormoni agli adolescenti o ai ragazzini è fuori dal mondo. Non c’entra nulla l’orientamento di genere che è un diritto soggettivo inalienabile – prosegue Antoniozzi – con la somministrazione di ormoni in un’età puberale. Si tratta di un principio inderogabile – conclude Antoniozzi – e sul quale non c’è possibilità di negoziazione”.