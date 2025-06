Aperitivi in Laguna: al via gli incontri estivi del Museo di Storia Naturale di Venezia

MeteoWeb

L’estate al Museo di Storia Naturale di Venezia: tornano gli Aperitivi in Museo: tre incontri mensili – il primo domani, 12 giugno e poi il 3 luglio e il 28 agosto – dedicati a scienza, storia, cultura e natura della laguna veneziana. E ancora, in programma a settembre l’incontro Investigare il passato: le scienze applicate all’archeologia in occasione della Notte Europea dei ricercatori. Con l’arrivo della bella stagione, il Museo di Storia Naturale di Venezia “Giancarlo Ligabue” rinnova l’appuntamento con gli Aperitivi in Museo, una rassegna di incontri serali nel cortile del Fontego dei Turchi.

L’edizione 2025 in programma per tre giovedì di giugno, luglio e agosto, sarà interamente dedicata alla Laguna, un ecosistema unico e in costante trasformazione, crocevia di natura, cultura e attività umane. Un tema che ha unito la ricerca, l’indagine e gli appuntamenti al museo per tutto l’anno: i tre appuntamenti con gli aperitivi dedicati alla storia, alle tradizioni e alle vicende umane che si legano a questo ambiente, proseguono nel solco della programmazione iniziata nel 2025, avviata con gli incontri su Biodiversità in laguna, proseguiti con la restituzione del progetto di ricerca Un ostriarium romano nella laguna di Venezia allestito nel percorso espositivo del museo (fino al 2 novembre 2025).

Inoltre, in occasione della Notte europea dei ricercatori in programma il 26 settembre il Museo in collaborazione con l’università di Ca’ Foscari, organizza un incontro dedicato alle scienze applicate all’archeologia dove ricercatori delle diverse discipline incontrano il pubblico mostrando i loro strumenti di lavoro e i risultati delle ricerche. Gli Aperitivi, ospitati nel chiostro del museo, gratuiti e su prenotazione, saranno occasione per approfondire, dialogare e condividere esperienze in un clima informale, accompagnati da un aperitivo offerto a tutti i partecipanti. Grazie alla collaborazione con l’associazione Laguna nel bicchiere, ogni appuntamento si concluderà con una degustazione dei vini prodotti dalle “vigne ritrovate” di Venezia, per valorizzare i saperi e i sapori della tradizione lagunare. Per il Museo, l’iniziativa rappresenta un’occasione per continuare a sviluppare il proprio impegno nella divulgazione scientifica e nella valorizzazione della laguna come laboratorio naturale, in linea con i progetti e le attività che ne animeranno l’anno in corso.

IL PROGRAMMA

Giovedì 12 giugno ore 18.30

Navigare a vela in laguna fra storia e tradizione

con Gilberto Penzo (autore) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue)

La presentazione del libro Il penelo e i segnavento tradizionali delle barche adriatiche di Gilberto Penzo sarà l’occasione di parlare con l’autore della storia della navigazione a vela in laguna di Venezia e in Adriatico, delle imbarcazioni tradizionali, dei mestieri, dei saperi antichi e dello stretto rapporto fra l’uomo e l’acqua così unicamente sviluppato nella nostra cultura anfibia. In esposizione il penelo e alcuni modelli ottocenteschi di imbarcazioni da pesca, della collezione Ninni-Marella, preziosa raccolta oggetto di restauro e studio da parte dell’autore per il recupero dei piani costruttivi di alcune imbarcazioni tradizionali.

Giovedì 3 luglio ore 18.30

Lio Piccolo: mille anni di storie, persone e destini nella laguna di Venezia

con Piero Santostefano (autore), Marco Trevisan (Venipedia) Alberto Toso Fei (scrittore) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue)

Lio Piccolo incanta chiunque vi posi gli occhi, il cuore e i piedi. La suggestione del paesaggio senza tempo, l’assoluta serenità che si vive nel suo territorio e la totale assenza dei tipici rumori urbani potrebbe bastare a motivare la sua unicità.

È anche un luogo e un territorio ricco di storia, di storie, di legami con il passato, il presente e il futuro della laguna veneziana e del litorale di Cavallino Treporti. Un micro e macrocosmo che non si finisce ma di scoprire. Il libro raccoglie aneddoti, persone e destini di questa piccola gemma scritte con rigore accademico ma scorrevoli nella lettura; è corredato da un ricco apparato di note, splendide immagini a colori, mappe e documenti storici.

Giovedì 28 agosto ore 18.30

Catturando raggi di sole e soffi di vento

con Isabella Lanzafame (autrice) e Luca Mizzan (Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue)

Venezia. Una donna e suo figlio, un ragazzo “speciale”, a bordo di un sandolo navigano i canali più reconditi e sconosciuti della Laguna alla ricerca del viaggio vero, quello che riserva incognite, che lancia sfide da affrontare, nel quale è impossibile prestabilire tutto. Quel tipo di esperienza che porta a cambiare qualcosa dentro se stessi e rimane lì per sempre. Questo libro racconta il viaggio dell’autrice e di suo figlio da Venezia fino a Grado, remando lentamente per tredici giorni su una tipica piccola imbarcazione lagunare, mentre il mondo tutto intorno corre via veloce. Un’avventura magica alla scoperta di quanto possa offrire la litoranea, la rete fluviale che collega le due città, e la vita.