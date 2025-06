L’appello Coldiretti: “meno armi, più investimenti nell’agricoltura per costruire la pace”

MeteoWeb

“In un momento di grande instabilità internazionale, lanciamo un appello: invece di investire in armamenti, sosteniamo chi valorizza l’ambiente e i territori, creando le condizioni per una vera pace fondata sulla disponibilità di cibo da offrire anche a chi ancora oggi soffre la fame”, dichiara il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini dal Villaggio nazionale Coldiretti al via oggi a Udine con la premiazione dell’Oscar green. “L’Italia sta dimostrando una forte capacità di implementare strategie vincenti, esportando sempre di più le nostre eccellenze agroalimentari nel mondo. È questo che ci sta contraddistinguendo in termini di crescita economica, di occupazione e di presenza internazionale – sottolinea Prandini durante la premiazione dei giovani imprenditori che si sono contraddistinti nell’ambito dell’innovazione in agricoltura, del sociale e della sostenibilità -. Ma è il momento di fare una scelta chiara: favorire chi opera per la vita, non per la guerra”.