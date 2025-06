Approvata a sorpresa mozione di Italia Viva su ricercatori UE ed extra UE

MeteoWeb

Colpo di scena alla Camera: è passata con 253 voti favorevoli, 4 contrari e 1 astenuto la mozione di Italia Viva sui ricercatori europei ed extra UE, nonostante il parere contrario del governo. Il presidente di turno, Fabio Rampelli, aveva chiaramente annunciato la posizione negativa dell’esecutivo prima dell’apertura della votazione, come confermato dall’audio ufficiale trasmesso dal canale TV della Camera.

La votazione ha scatenato confusione tra i deputati di maggioranza, alcuni dei quali si sono recati ai banchi della presidenza per comprendere come rettificare l’esito. Il deputato di IV, Roberto Giachetti, ha ribadito: “Il voto è intangibile e intoccabile”. Rampelli ha poi chiuso la questione, spiegando che non vi è motivo per rimettere in discussione l’esito già proclamato, lasciando ogni ulteriore interpretazione alle valutazioni politiche dei gruppi.