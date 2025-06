Arriva “Erick”, allerta uragano per il Messico meridionale

MeteoWeb

Allerta uragano in vigore per il Messico meridionale, mentre una depressione tropicale nel Pacifico orientale acquisisce forza. La depressione probabilmente diventerà una tempesta tropicale nelle prossime ore e un uragano domani, secondo il National Hurricane Center statunitense. Si registrano venti massimi sostenuti di 56 km/h e un movimento verso Ovest-Nord/Ovest a 19 km/h, secondo l’NHC. La depressione assumerà il nome “Erick” quando i venti raggiungeranno la forza di tempesta tropicale (63 km/h). L’ultimo aggiornamento ha riportato il centro a circa 800 km a Sud/Est di Punta Maldonado, nello Stato messicano di Guerrero, e si prevede un avvicinamento alla costa entro mercoledì sera.

Un’allerta uragano è stata emessa per un tratto della costa del Pacifico da Bahia De Huatulco, nello Stato di Oaxaca, a Punta Maldonado. “Allerta uragano” significa che condizioni da uragano, con venti superiori a 119 km/h, sono possibili nell’area entro 2 giorni. Un’allerta per tempesta tropicale è in vigore più a Sud, da Salina Cruz a Bahia De Huatulco. Sono previste forti piogge per alcune parti di Oaxaca e Guerrero, con quantità minori negli Stati di Chiapas, Tabasco e Veracruz, oltre a parti di El Salvador e Guatemala.