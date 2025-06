Astrofili Spezzini, ultima lezione alla Beghi: ottiche dei telescopi protagoniste prima del corso pratico

MeteoWeb

Venerdì 6 giugno alle ore 21, presso la sala conferenze dell’ex Biblioteca Beghi di La Spezia, si terrà l’ultima lezione del corso teorico di astronomia organizzato dall’Associazione Astrofili Spezzini. A concludere il ciclo sarà una lezione interamente dedicata alle ottiche dei telescopi, tenuta dal socio Sirio Negri, esperto divulgatore. Durante l’incontro, i partecipanti avranno l’opportunità di approfondire tutti gli schemi ottici utilizzati in ambito amatoriale, imparando a riconoscere pregi, limiti e campi di utilizzo delle principali configurazioni ottiche disponibili sul mercato. La serata segue la penultima lezione, dedicata alle montature astronomiche, condotta da Roberto Cioni, e si configura come propedeutica all’avvio del corso pratico che prenderà il via da metà giugno presso il Parco Scientifico di Monte Viseggi, sede dell’Osservatorio Astronomico Luciano Zannoni.

Il corso pratico permetterà ai soci di mettere in pratica quanto appreso durante il ciclo invernale, con esercitazioni notturne sotto la guida dei tutor dell’associazione. I partecipanti potranno imparare a utilizzare sia i propri strumenti, sia i telescopi professionali dell’associazione.