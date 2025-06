Astronomia: a luglio una rara combinazione di sciami meteorici e viste mozzafiato della Via Lattea

MeteoWeb

Il cielo ha in serbo uno spettacolo di luci (anzi due) tutto suo per gli amanti delle stelle nel mese di luglio, insieme ad altre meraviglie celesti. Da una Luna piena ispirata dal meteo a una coppia di sciami meteorici, ecco i principali eventi astronomici da segnare sul calendario a luglio 2025.

Luna del Tuono: 10 luglio

La prima Luna piena dell’estate astronomica sorgerà giovedì 10 luglio. Nota come Luna del Tuono, il nome deriva dai frequenti temporali che si abbattono sul Nord America a luglio. È anche chiamata Luna del Cervo, poiché le corna dei cervi crescono rapidamente in vista della stagione degli amori. Aspettate la Luna piena sorgere nel cielo sudorientale verso il tramonto. Brillerà intensamente per tutta la notte prima di tramontare a sud-ovest verso l’alba.

Via Lattea: fine luglio

Luglio vanta alcune delle notti più corte dell’intero anno a nord dell’equatore, ma sebbene questo possa rendere le condizioni per l’osservazione delle stelle poco favorevoli, gli osservatori del cielo attendono con ansia le notti estive per ammirare viste spettacolari della Via Lattea. In estate, il lato notturno della Terra è rivolto verso il nucleo galattico, rendendo la Via Lattea più vivida che in qualsiasi altro periodo dell’anno.

Pianificate di osservare le stelle intorno alla Luna nuova del 24 luglio e dirigetevi in ​​un luogo buio e lontano dalle luci delle città, poiché l’inquinamento luminoso può facilmente offuscare il debole chiarore della galassia.

2 sciami meteorici in una notte: 29-30 luglio

Un doppio evento astronomico illuminerà il cielo nella notte tra martedì 29 e mercoledì 30 luglio, con due sciami meteorici che raggiungeranno il picco contemporaneamente: le Delta Aquaridi Meridionali e le Alfa Capricornidi, secondo l’American Meteor Society (AMS). I due sciami si combineranno per un totale di 20-30 meteore all’ora, con la possibilità di osservare alcune meteore incredibilmente luminose, note come palle di fuoco.

Sebbene la notte tra il 29 e il 30 luglio sia prevista come la migliore, l’AMS afferma che entrambi gli sciami saranno attivi per circa una settimana, rendendo qualsiasi notte tra fine luglio e inizio agosto un buon momento per uscire e cercare stelle cadenti.